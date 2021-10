Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a transmis ca este nevoie de o luna de solidaritate pentru oprirea pandemiei in Romania. Medicul face apel la vaccinare si respectarea masurilor de protectie pentru a fi depasita criza sanitara, insa se refera si la criza politica, cerand ”solidaritate nationala”. „Acum,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila afirma, sambata seara, ca este nevoie de o luna de solidaritate pentru oprirea pandemiei. Medicul face apel la vaccinare si respectarea masurilor de protectie pentru a fi depasita criza sanitara, insa se refera si la criza politica, cerand ”solidaritate nationala”.…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila afirma, sambata seara, ca este nevoie de o luna de solidaritate pentru oprirea pandemiei. Medicul face apel la vaccinare si respectarea masurilor de protectie pentru a fi depasita criza sanitara, insa se refera si la criza politica , cerand ”solidaritate nationala”. ”Acum,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a transmis sambata seara, intr-un mesaj pe Facebook, ca Romania este intr-un „moment crucial” și ca „sper sa incheiem aceste momente de criza – sanitara si politica – cat mai repede”, in contextul epidemiologic actual. „Cred ca este necesara o luna de solidaritate pentru…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila afirma, sambata seara, ca este nevoie de o luna de solidaritate pentru oprirea pandemiei. Medicul face apel la vaccinare si respectarea masurilor de protectie pentru a fi depasita criza sanitara, insa se refera si la criza politica, cerand ”solidaritate nationala”.

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a lansat un apel, joi, catre ”toti actorii politici responsabili” sa sustina formarea noului Guvern astfel incat Romania sa depaseasca ”cat mai curand” criza medicala si pe cea economica. “Tara noastra trece printr-una din cele mai dificile perioade din istoria sa recenta.…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, susține ca Dacian Cioloș cere increderea Parlamentului, in contextul in care USR a condus Ministerul Sanatații in ultimul an și acum vedem rezultatele. Rafila considera ca un vot pentru Dacian Cioloș ar fi ”un experiment nefericit pentru Romania”. ”A fost un discurs…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila este de parere ca este puțin probabil ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sa scape de infectarea cu Covid-19. Profesorul considera ca tulpina care este dominanta in prezent, Delta, se transmite de trei ori mai repede decat varianta inițiala a virusului. „Totusi,…