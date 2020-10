Masurile de protecție impuse in contextul creșterii accelerate a numarului de infectari cu noul coronavirus au efecte benefice și in cazul prevenirii imbolnavirii cu virusul gripal. Experții in sanatate sunt de parere ca anul acesta gripa sezoniera va incepe mai tarziu ca de obicei tocmai mulțumita acestor masuri. Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie a spus, miercuri, la Digi24 , ca in acest moment nu exista cazuri de gripa in Romania și in Europa. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI „Virusul gripal nu circula in Europa in momentul…