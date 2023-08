Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a lansat in consultare publica, la inceputul lunii august, Strategia naționala de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 - 2030. La nici doua saptamani distanța, din cauza unor informații aparute in spațiul public, oficialii au revenit cu clarificari. Cea mai importanta ar fi…

- Un proiect de Hotarare de Guvern, lansat in transparența de catre Ministerul Sanatații, prevede o noua strategie naționala privind vaccinarea. Pe rețelele de socializare au aparut foarte multe teorii ale conspirației prin care se arata ca se introduce vaccinarea obligatorie in Romania. Ministerul Sanatații…

- Scade numarul romanilor care se vaccineaza pentru poliomielita, rujeola și alte boli. Crește influența mișcarii antivacciniste Creșterea influenței mișcarii antivacciniste in Romania duce la o scadere a acoperirii vaccinale pentru boli precum difteria, tetanosul, tusea convulsiva, poliomielita si rujeola,…

- Guvernul a aprobat, joi, doua acte normative privind implementarea Planului national de prevenire si combatere a cancerului din Romania, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, mentionand ca s-a deblocat finantarea unor activitati din contractul cadru si sunt vizate programele de sanatate,…

- Ministrul propus la Transporturi, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, dupa ce deputatul PSD Patriciu Achimas-Cadariu a spus ca nu va vota un guvern din care face parte Alexandru Rafila ca din punctul lui de vedere, trebuie sa existe o explicatie pentru colegii care nu respecta deciziile partidului.…

- Aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer in Romania in fiecare an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, miercuri, la Institutul Clinic Fundeni, transmite Agerpres.

- Severitatea focarului actual de gripa aviara si daunele economice si personale pe care le-a provocat au determinat guvernele sa reconsidere vaccinarea pasarilor de curte. Cu toate acestea, unele tari, precum Statele Unite, raman reticente, in principal din cauza restrictiilor comerciale pe care le-ar…