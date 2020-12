Stiri pe aceeasi tema

- Noii vicepresedinti ai Consiliului Judetean Timis au fost aleși, astazi, la Timișoara, intr-o ședința extraordinara, dupa ce PNL și USR PLUS au ajuns, in sfarșit, la o ințelegere privind constituirea majoritații la CJ Timiș. Noii vicepreședinți ai CJ Timiș sunt Cristian Mos, din partea USR PLUS, si…

- Liderii locali ai PNL si USR PLUS au ajuns la o intelegere, astfel ca marti, 29 decembrie, vor fi alesi noii vicepresedinti ai Consiliului Judetean Timis. Este vorba de Cristian Mos din partea USR PLUS si Alexandru Proteasa – PNL. Tot marti ar putea fi ales si al doilea viceprimar al Timisoarei in persoana…

- Cu mai puțin de o ora inainte de ședința de plen a Consiliului Județean Timiș, in care președintele instituției, dar și al PNL Timiș, Alin Nica, a anunțat includerea pe ordinea de zi și a votarii vicepreședinților instituției, Cristian Moș, liderul USR PLUS și propunerea formațiunii pentru unul dintre…

- Cu toate ca ne mai despart doar cateva ore pana la alegerea celor doi vicepresedinti ai Consiliului Judetean Timis, la aceasta ora nimic nu e batut in cuie. Presedintele CJ Timis, Alin Nica, afirma ca miercuri va fi o „zi interesanta” in care „se poate intampla orice”. In schimb, alesii USR PLUS vor…

- Negocierile intre PNL și USR PLUS nu au ieșit din impas, dar președintele Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, spune ca va anunța foarte curand ce se va intampla cu cele doua funcții de vicepreședinți ai instituției pe care o conduce.

- Liderul USR Timiș, Cristian Moș, respinge acuzațiile conform carora partidul ar fi facut vreo ințelegere cu PSD sau Pro Romania, pentru alegerea lui Ruben Lațcau pe postul de viceprimar. El i-a cerut lui Alin Nica sa convoace, in aceasta saptamana, o sedinta a CJ Timis in care sa se aleaga vicepresedintii…

- Dupa mai bine de doua luni de negocieri, USR PLUS și PNL nu reușesc sa ajunga la o ințelegere la Timișoara. Prima ședința a consiliului local a fost marcata de acest conflict. S-a ales un singur viceprimar, de la USR PLUS, in timp ce propunerea liberalilor a fost blocata de echipa Fritz, acuzata ca…

- PNL Timiș are, de ieri, o noua conducere interimara in frunte cu Alin Nica, președintele ales al Consiliului Județean Timiș. In Biroul Permanent Județean al filialei au aparut și nume noi, cum ar fi cel al lui Iosif Nicoara, care a fost și pe lista de consilieri județeni a partidului. Pensionat anul…