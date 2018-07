Alexandru Jula ar fi implinit astazi 84 de ani. S-a stins din viata la inceputul lunii iunie

Stiri pe aceeasi tema

- DOLIU in lumea muzicii din Romania: Artistul cunoscut pentru șlagarul ”Dragoste la prima vedere” s-a stins din viața.Video Artistul cunoscut pentru șlagarul ”Dragoste la prima vedere” s-a stins din viața. Cunoscutul interpret de muzica usoara Ilie Micolov a murit sambata, la varsta de 68 de ani, in…

- Aseara, cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a incetat din viata, duapa ce luni fusese dus la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Artistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta SJA Galati, din fata blocului.Alexandru…

- Cunoscutul cantaret, Alexandru Jula, a incetat din viata in aceasta seara.Acesta a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Artistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta SJA Galati, din fata blocului. Cantautorul…

- Cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a ajuns , luni, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, prezentand simptomele unui accident vascular cerebral, iar in prezent starea lui de sanatate este stabila.

- Alexandru Jula, care prezenta simptomele unui accident vascular cerebral, a fost preluat luni dimineata, din fata blocului unde locuieste din municipiul Galati, cu o ambulanta si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, in urma unui apel la 112. Potrivit unor surse medicale, starea…

- Radio Timisoara anunta ca George Balica, omul de radio care pe 22 decembrie 1989 anunta ascultatorii din Banat ca intreaga tara si a redobandit libertatea, a incetat din viata in dimineata zilei de 24 mai. Nascut pe 21 mai 1947 la Timisoara, George Balica a absolvit cursurile Facultatii de Filologie,…

- Inca o tragedie. Doliu in Romania! Este știrea trista a zilei. S-a petrecut cu puțin timp in urma.S-a mai stins din viata un mare om de film… Dumnezeu sa-l odihneasca! Lucian Pintilie a incetat din viața, miercuri, la varsta de 84 de ani. Regizorul era internat in stare grava in spital de ceva vreme.…

- Azi-noapte s-a stins din viața Constantin Olteanu, general-colonel in rezerva, fost Ministru al Apararii Naționale și fost primar general al Capitalei.Acesta a avut și alte importante funcții in aparatul de partid și de stat pana in decembrie 1989. Constantin Olteanu a fost doctor in istorie,…