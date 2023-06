Alexandra Stan lanseaza cel mai nou single – Bobo

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan se alatura DJ-ului belgian, MATTN, pentru a lansa noul lor single “Bitch is fire”. Piesa, care combina sunetele muzicii electronice cu vocea puternica a Alexandrei Stan, este disponibila acum pe toate platformele de streaming. “Bitch is fire” este o piesa „statement” care vorbeste despre…

- Jurjak lanseaza noul sau single “Doar in zori”, o piesa care va cuceri cu versurile sale profunde și linia sa hipnotica. Melodia „Doar in zori” te duce intr-o calatorie prin gandurile și emoțiile artistului, prin vocea puternica și expresiva a lui Jurjak, ce se imbina perfect cu sunetele de chitara…

- Liviu Teodorescu și Blanco se alatura producatorului Manuel Riva pentru noul lor single „Portocala”. Piesa este o combinație inedita de sunete dance și hip-hop și a fost realizata in timpul unui camp de creație, unde erau prezenți cei trei artiști. Este scrisa și compusa de Liviu Teodorescu și Blanco,…

- La 40 de ani de la premiera piesei „Nu m-am gandit la desparțire”, de la Festivalul Mamaia, hitul se intoarce intr-o varianta fresh și actuala, dar cu același vibe, in interpretarea Andrei și a lui Andrei Banuța. Single-ul este o coproducție Andra Records și Global Records, pastreaza refrenul și parte…

- Cargo, cea mai iubita trupa rock din Romania, a lansat recent o noua piesa intitulata “Te chem”. Melodia este o balada rock care transmite un mesaj puternic despre dorinta si sentimente profunde si pure. “Te chem” este o melodie cu un sound puternic, care imbina elemente de rock cu influențe de blues…

- Trupa Red Parlament a revenit cu piesa “Cand soarele rasare”, o melodie pozitiva, optimista, despre bucuria de a trai, de a iubi, perfecta si pentru serile de dans. Noua piesa Red Parlament, “Cand soarele rasare” este compusa de Mario Joy, alaturi de Doru Isaroiu. “Atunci cand ești in mijlocul petrecerii,…

- OnSake, cel mai nou proiect muzical pop-dance de pe piața muzicala romaneasca, lanseaza prima piesa, “Badass Girl”, in colaborare cu Maia Malancuș. OnSake, proiect condus de producatori și scriitori de top, combinat cu mintea analitica și expertiza muzicala comerciala a echipei lor de management, aduce…

- Ellie Goulding lanseaza noul ei single, „By the End of the Night”, care va fi inclus pe cel de-al cincilea album de studio al lui Ellie, „Higher Than Heaven”. Track-ul „By the End of the Night” urmeaza lansarea recenta a piesei „Miracle”, cu Calvin Harris, care a intrat in clasamentul oficial al Regatului…