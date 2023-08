Alexandra Dinu a reacționat imediat dupa ce s-a scris ca Bobby Paunescu ar fi filmat-o in pat, in vila lui din Positano. S-a zvonit ca regizorul și fosta soție a lui Adrian Mutu ar avea o relație, insa vedeta a negat acest lucru. Mereu discreta in ceea ce privește viața ei personala, Alexandra Dinu ia atitudine in urma speculațiilor aparute astazi in presa, despre o presupusa relație amoroasa intre ea și Bobby Paunescu. Tot scandalul s-a iscat de la o fotografie postata de Bobby Paunescu pe Instagram dintr-o camera de hotel de la Positano, in care se distinge o femeie blonda, despre care presa…