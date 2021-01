Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan le-a povestit fanilor ce a pațit chiar in miez de noapte. Ce s-a intamplat cu jumatatea trupei Andre in perioada sarbatorilor? Prima reacție a artistei. Ce a pațit Andreea Balan in miez de noapte? Prima reacție a vedetei Andreea Balan a fost și ea ținta hackerilor chiar in miez de noapte.…

- Alex Bodi și Daria Radionova, momente de tandrețe maxima alaturi de cainele lor, in casa unde celebrul afacerit se afla in arest la domiciliu! Iata imaginile suprinse de cei doi indragostiți!

- Surprize peste surprize la sfarșit de an! Daria Radionova nu mai poate de dorul lui Alex Bodi și s-a intors in Romania! Cum iși striga rusoaica iubirea pentru fostul Biancai Dragușanu pe Internet? E clar ca nu poate sta departe de el!

- Miezul nopții este „granița” dupa care Lugojul va ieși din carantina, daca cei din Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) nu vor prelungi aceasta masura. Pana acum nu au facut-o, dar rata de infectare in oraș a crescut, ușor. Rata de infectare cu Covid-19 a ajuns la 5,23 la mia de locuitori…

- BARCELONA. Antoine Griezmann, 29 de ani, a vorbit pentru prima data despre scandalul mediatic in care a fost implicat alaturi de Leo Messi (33). Francezul a decis sa rupa tacerea intr-un interviu pentru Universo Valdano, care va aparea in aceasta noapte, la 00:00. Spaniolii au publicat un preview al…

- Noi restricții, ce pot fi catalogate drept o carantina parțiala, intra in vigoare incepand de luni, 9 noiembrie, de la miezul nopții. Cea mai importanta schimbare se refera la circulația pe timp de noapte, care nu va mai fi permisa intre orele 23:00 și 5:00 decat din motive bine intemeiate și cu o declarație…

- Alegatorii din Dixville Notch, un catun cu doisprezece locuitori din nord-estul Statelor Unite, au dat startul simbolic alegerilor prezidentiale in noaptea de luni spre marti, informeaza France Presse. Acest sat pierdut in padurile din New Hampshire, langa granita canadiana, a continuat…

- In mijlocul pandemiei de COVID-19, atentia lumii s-a orientat, in mod normal, pe amenintarile biologice si cum putem sa le gestionam. In spatele barajului de informatii legate de COVID-19, trec, relative neobservate, semne ca razboiul nuclear ramane cea mai mare amenintare potentiala cu care ne confruntam.