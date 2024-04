Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Milano, capitala Lombardiei și a modei, sunt criticate ca au deschis un razboi inclusiv „impotriva inghețatei” in incercarea lor de a combate „viața de noapte salbatica” diin orașul din nordul Italiei, relateaza The Guardian.Mai multe masuri vor fi instituite la Milano de luna viitoare…

- Inca de zilele trecute, Merigo a deschis punctul din Parcul Municipal, unde va așteapta cu inghețata artizanala cu Kiwi, Snickers, Oreo, Bubble Gum sau Cheesecake cu zmeura. Cei care aleg sa se relaxeze zilele acestea in Parcul Municipal se pot racori cu o inghețata Merigo! Merigo a deschis punctul…

- Prețul carnii de miel a explodat, in timp ce 40% din producție se exporta. Motivul se regasește in faptul ca exportul a devenit singura soluție pentru fermierii care trebuie sa-și recupereze investiția. Iar in tot acest timp mulți dintre romani vor avea anul acesta un Paște la suta de grame, potrivit…

- O mina a ramas fara curent electric in regiunea Donețk, in timp ce o conducta de gaz a fost avariata in regiunea Dnipropetrovsk, ambele din cauza atacurilor rusești, informeaza pravda.com.ua. In plus, o conducta de gaz a fost avariata in orașul Nikopol ca urmare a bombardamentelor de artilerie. Oamenii…

- Dinamo s-a intors victorioasa de la malul marii, un 2-0 de moral reușit pe terenul Farului, astfel ca drumul de intoarcere spre casa a fost lipsit de “turbulențe”. Și cum relația dintre jucatori și galerie s-a mai detensionat, a fost loc inclusiv de-un “rendez-vous” intr-o benzinarie de pe Autostrada…

- In timp ce, in Capitala, chiriașii sunt nevoiți sa scoata tot mai mulți bani din buzunar, in alte zone din țara, proprietarii cer sume de sute de ori mai mici. Afla, din randurile de mai jos, care este orașul din Romania in care exista chirii de sub 10 lei pe luna. Este vorba despre o […] The post Orașul…

- Membrii organizatiei The Bulletin Of The Atomic Scientists au anuntat marti ca au pastrat setarea ceasului simbolic al sfirsitului lumii la 90 de secunde de miezul noptii, la fel ca anul trecut, avertizind ca amenintarea razboiului nuclear se mentine aproape in contextul razboiului din Ucraina, dar…