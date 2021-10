Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Alexandru Bodi, cunoscut pentru relațiile tumultoase cu personaje din lumea mondena, a ajuns din nou in arest preventiv. Trimis in judecata pentru proxenetism și spalare de bani, el a lipsit la un termen de judecata, deși era sub control judiciar. Hotararea a fost luata de judecatorii…

- Alex Bodi are parte de o viața la care a visat dintotdeauna. Fostul soț al Biancai Dragușanu face aroganța dupa aroganța, iar lunar ajunge sa cheluie sume uriașe de bani pentru placerile sale. Afaceristul spune cați bani lasa in urma in fiecare luna.

- Alex Bodi este un personaj foarte controversat in Romania. El a devenit cunoscut odata cu relația pe care a avut-o cu Bianca Dragușanu. De unde are Alex Bodi bani, de fapt Cei doi au fost casatoriți și au avut o relație presarata cu multe scandaluri și certuri, inclusiv violența fizica și verbala. Barbatul…

- Alex Bodi e invitat la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata in seara aceasta de la ora 22:45, la Kanal D, pentru a clarifica o serie de aspecte spinoase referitoare la acțiunile sale, aparute in spațiul public. Alexandru Nicolae Bodi, in varsta de 38 de ani, a intrat in atenția publicului…

- Este incredibil ce spune acum Alex Bodi despre iubirea pe care a trait-o cu Bianca Dragușanu. Afaceristul este hotarat sa se razbune pe cea care i-a fost partenera o buna bucata de timp. Blondina va fi sigur deranjata dupa reacția asta. Alex Bodi da carțile pe fața despre Bianca Dragușanu. Ce a putut…

- Alex Bodi este de departe unul dintre barbații care a invartit divele de pe la noi pe degete, afirmand ca le-a iubit pe toate, dar langa care nu a ramas pana la sfarșit. Afaceristul a vorbit despre relația sa cu ultima femeie din viața lui, respectiv Oana Marica, și a explicat de ce nu mai formeaza…

- S-au desparțit de ceva vreme, insa pe Alex Bodi și Bianca Dragușanu tot ii leaga multe lucruri, chiar daca merg pe drumuri separate. Iata ca recent afaceristul a publicat pe Facebook un mesaj prin care face trimitere direct catre fosta sa soție. Postarea a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare.