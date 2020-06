Alex Bodi, dus în carantină instituționalizată Alex Bodi a fost dus in carantina instituționalizata dupa ce, marți noapte, a fost surprins conducand pe șoseaua Pipera. Fostul soț al Biancai Dragușanu trebuia sa se afle in izolare in perioada 13-26 iunie. Mai mult, barbatul a primit și o amenda și a ramas fara permis de conducere, intrucat conducea cu o viteza de 104 km/h pe un drum unde existau restricții de 50 km/h. Potrivit unor surse judiciare citate de Gandul , in cazul lui Alex Bodi au fost luate masurile legale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55/2020 cu privire la combaterea pandemiei de COVID-19. Citește și: Novak Djokovic,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

