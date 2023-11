Alessandra a lansat piesa “Heavy” Astazi, vedeta Eurovision, Alessandra lanseaza prima ei balada, Heavy, o melodie profund personala scrisa celei mai bune prietene a ei. In piesa, Alessandra dezvaluie o latura a ei pe care nu ai mai auzit-o pana acum – un peisaj sonor dureros și personal. Alessandra explica: “Heavy este o melodie care inseamna foarte mult pentru mine. Am scris-o pentru cea mai buna prietena a mea din Italia, care incearca mereu sa fie puternica și sa-și ascunda sentimentele cand este trista”. Mai mult, Alessandra spune: „In cantec, incerc sa spun ca este in regula sa simți totul, sa fii prezent și sa cunoști persoana… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

- In toate școlile din țara, astazi a rasunat primul sunet, cu acest sunet incepe noul an școlar. Cu acest prilej Irina și Serghei Kovalsky au publicat un clip video al unei melodii care are in ea și sare și piper. In melodie, artiștii inr-o forma hazlie ironizeaza grupul de parinți in care sint discutate…

