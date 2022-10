Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce nava ruseasca „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear din lume, ar fi parasit baza sa din Marea Alba, de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times” au scris ca Putin ar vrea sa faca un test nuclear in Marea Neagra. Iata ce ar insemna o astfel de acțiune pentru Romania!

- Vladimir Putin vrea sa faca o demonstrație de forța și chiar un test nuclear in Marea Neagra. Informația a fost publicata de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times”, dupa ce nava ruseasca „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear din lume, ar fi parasit baza sa din Marea Alba. De asemenea,…

- Confruntat cu o situație rușinoasa in Ucraina, Putin ar vrea sa faca o demonstrație de forța, posibil chiar un test nuclear in Marea Neagra. Informația a fost publicata de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times”, in condițiile in care nava ruseasca „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear…

- NATO a trimis o avertizare tuturor tarilor membre. Informatia vizeaza un submarin rusesc ce poarta „Arma Apocalipsei”. Alianta Nord Atlantica a transmis tuturor tarilor membre o avertizare potrivit careia submarinul nuclear rus K-329 Belgorod, care poarta „Arma Apocalipsei”, a fost mobilizat in Oceanul…

- Comandantul flotei Marii Negre, Igor Osipov, a fost demis de catre Vladimir Putin. Dupa pierderea navei amiral „Moskva” a Flotei Marii Negre și distrugerea intregii aviații navale, șeful Flotei Ruse de la Marea Neagra, amiralul Igor Osipov a fost eliberat din funcție Potrivit presei ruse, viceamiralul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aterizat, vineri, in statiunea Soci, din sudul Rusiei, la Marea Neagra, unde va purta discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza CNN. Potrivit unui anunț facut de Kremlin, cei doi lideri planuiesc sa discute in detaliu subiectele cooperarii dintre…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran. „As vrea sa va…