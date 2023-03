Alerta muzicala: Kontor lanseaza 5 piese de dans molipsitoare, numai bune pentru playlistul tau Kontor, una dintre cele mai importante case de discuri de muzica dance din lume, tocmai a lansat cinci piese noi de dans electrizante, care cu siguranța te vor pune in mișcare. De la ritmuri amețitoare la versuri care te acapareaza, aceste melodii arata angajamentul casei de discuri de a oferi tot ce este mai bun in muzica electronica de dans. Prima piesa, Hanami de Hagen Feetly, este un imn plin de energie care te va transporta direct pe ringul de dans. Duo-ul german de DJ Nora & Chris lanseaza 7 Days a Week. Cu ritmurile electrizante, sintetizatoare care pulseaza, și un refren de neuitat, piesa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

