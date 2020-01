Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi in urmatoarele zile in aproape toate regiunile, temperaturile maxime urcand pana la 8 grade Celsius, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii va fi extrem de redusa pe tot parcursul intervalului, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani publicata de Administratia…

- Vremea se racește drastic la inceputul acestei saptamani, cand sun așteptate și ninsori in anumite zone ale țarii, insa Moș Nicolae ne va aduce vreme frumoasa, caci dupa 6 decembrie temperaturile din termometre vor crește ușor, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- Vremea in racire, dupa data de 20 noiembrie Vremea va fi mai calda decât în mod normal în urmatoarele doua zile urmând sa se raceasca dupa data de 20 noiembrie în toate regiunile, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamâni publicata de Administratia…

- VREMEA. Vremea va fi mai calda decat in mod normal in urmatoarele doua zile urmand sa se raceasca dupa data de 20 noiembrie in toate regiunile, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.VREMEA. O racire accentuata este estimata pentru…

- Vremea va fi mai calda decat in mod normal in urmatoarele doua zile urmand sa se raceasca dupa data de 20 noiembrie in toate regiunile, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie. O racire accentuata este estimata pentru Moldova, unde…

- Vremea mult prea calda pentru aceasta perioada și temperaturi ce ajung pana aproape de 30 de grade, ca in toiul verii, anunța Administrația Nationala de Meteorologie (ANM) pentru zilele urmatoare.

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA pana in 27 octombrie 2019, in Transilvania și la munte. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani Pentru urmatoarele 2 saptamani (7-20 octombrie 2019), Administrația Naționala de Meteorologie anunța o vreme in general calda, cu temperaturi usor peste…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. In județul Alba, saptamana viitoare vremea va fi foarte calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi maxime de 23 de grade Celsius. Din 25 octombrie, vremea se racește drastic, cu pana la…