ALERTĂ Meteo: Cod PORTOCALIU de furtună. Ce județe sunt vizate ANM a emis, vineri, mai multe alerte Cod portocaliu și galben care anunța furtuni in mare parte a țarii. De vineri seara, șase județe intra sub alerta cod portocaliu de ploi torențiale, iar de sambata dimineața lista județelor avertizate se extinde la 17. Incepand de vineri, ora 14:00 pana la ora 21:00, in zona montana a județelor Satu Mare, Maramureș, Salaj, Suceava, Bistrița-Nasaud, Neamț, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Gorj, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Bacau, Vrancea și Buzau va fi Cod galben de instabilitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica, pentru jumatate de țara. Avertizarea va intra in vigoare de duminica dimineața, transmite ANM.Vremea se va raci de duminica, iar 28 dejudețe sunt vizate de ploi și vant puternic. Potrivit ANM, sunt vizate judeteleSatu…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis, azi 11 iulie, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila Duminica, intre orele 6:00 și 18:00, pentru 28 de județe. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin,…

- "120 de elevi din 24 de judete si din municipiul Bucuresti au fost admisi in acest an in Colegiul National Militar 'Mihai Viteazul' din Alba Iulia. Din numarul total al candidatilor admisi, 63 sunt fete, iar 57 baieti", potrivit unui comunicat al Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" din Alba…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 24 de judete, valabila de vineri, ora 6:00, pana sambata, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, in vestul, centrul, nordul tarii si in zona de munte vor fi perioade cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 24 de judete, valabila de vineri, ora 6:00, pana sambata, la ora 10:00.Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, in vestul, centrul, nordul tarii si in zona de munte vor fi perioade cu…

- Alerta meteo. Cod galben de furtuni Alerta cod galben intra in vigoare marti la ora 12:00 si expira miercuri la ora 10:00. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, vestul Olteniei, precum si in zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vijelii, grindina si averse, valabila pana miercuri dimineata in 27 de judete. Judetele vizate de avertizarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin,…

- 31 de județe vor fi maturate de vant, anunța meteorologii care au și emis o avertizare cod galben de vant. Aceasta va valabila, sambata, intre orele 10.00 și 23.00. Județele afectate sunt: Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Alba, Bistrița-Nasaud,…