ALERTĂ la MALL! Respectați indicațiile forțelor de ordine! Duminica seara, 12 ianuarie 2020, in jurul orei 18:54 a fost primit un apel pe 112 cu privire la faptul ca in mall ul nou din municipiul Ramnicu Valcea este amplasata o bomba. Polițiști, jandarmi și forțe S.R.I. s-au deplasat imediat la ambele mall uri din municipiu, unde au fost luate masuri conform procedurilor legale. De asemenea, polițiștii efectueaza verificari pentru identificarea apelantului. Cetațenii care se afla in incinta mall urilor au fost rugați sa respecte indicațiile date de catre forțele de ordine. Vom reveni cu detalii! Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

