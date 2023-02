Alertă în Timiș! O substanță chimică periculoasă a fost deversată accidental Este alerta la o fabrica din orasul Buzias, judetul Timis, dupa ce o substanța chimica periculoasa a fost deversata accidental. Odata inhalata, substanța poate duce la iritarea grava a ochilor si a pielii, iar in cazul expunerii prelungite sau repetate, poate leza organele interne. Accidentul chimic s-a produs intr-o hala a firmei unde s-a deversat substanta izocianat, din mai multe butoaie neasigurate. La scurt timp dupa producerea accidentului, cei 28 de angajati s-au autoevacuat și au alertat autoritațile. La fața locului au intervenit 20 de pompieri dar si un echipaj specializat in accidente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

