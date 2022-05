Alertă în Târgoviște. Un leu ar umblă liber pe străzi. Oamenii, sfătuiți să stea în case Un leu ar umbla liber pe strazile din Targoviste, iar autoritatile au transmis, joi dimineața, un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populatia. Leul ar fi fost observat in cartierul Priseaca din Targoviste, in zona statiei peco Helene. Oamenii au sunat imediat la numarul unic de urgenta 112 si au anuntat ca animalul salbatic umbla liber […] The post Alerta in Targoviște. Un leu ar umbla liber pe strazi. Oamenii, sfatuiți sa stea in case appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

