Alertă în Spania. Regina Letizia şi Prinţul Filip, testaţi pentru coronavirus La evenimentul la care a participat alaturi de printul Filip, Regina Letizia a dat mana cu ministrul diagnosticat cu coronavirus, Irene Montero. Atat regina, cat si printul au fost testati pentru coronavirus. Un purtator de cuvant al familiei regale spaniole a confirmat ca testele asupra monarhilor au avut loc din cauza „activitații publice recente a reginei Letizia" și a avizelor guvernamentale, scrie dailymail. Toti membrii guvernului sunt verificati, inclusiv vicepremierul Pablo Iglesias, care este liderul partidului Podemos si partenerul de viata al lui Irene Montero. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

