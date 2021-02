Alertă în rândul medicilor. Tulpina britanică de COVID-19 “bate” vaccinul (studiu) O mutatie detectata la varianta britanica de COVID-19 ar putea ajuta virusul sa evite sistemul imunitar. Consecintele sunt deosebit de grave: imunitatea dupa vaccinare ar putea fi compromisa, arata rezultatele unor studii citate de presa britanica. Mutatia, denumita E484K, a fost depistata in 11 esantioane cu versiunea britanica de COVID -19, numita si versiunea Kent – […] The post Alerta in randul medicilor. Tulpina britanica de COVID-19 “bate” vaccinul (studiu) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

