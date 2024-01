Val de pensionări în rândul polițiștilor. De ce au plecat mii de angajați din sistem Anul 2023 a fost unul al instabilitații in ceea ce a privit legea pensiilor militare de stat, ceea ce a determinat un val mare de pensionari in randul polițiștilor, care au indeplinit condițiile de pensionare, susține sindicatul Europol. Mai mult, precizeaza sindicatul, acest fenomen a fost amplificat și de lipsa intervenției structurilor de aparare și […] The post Val de pensionari in randul polițiștilor. De ce au plecat mii de angajați din sistem appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romana a fost clasata pe locul 47 in randul puterilor militare globale in urma cu cateva zile. Totuși, deficitul acut de personal și armamentul invechit sunt probleme de notorietate, care au cauzat adevarate tragedii, soldate cu morți in randul militarilor romani. 2021 a fost anul care ne-a…

- Cadrele didactice care dau meditații elevilor de la clasa sau care sunt sancționate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca nu mai pot ocupa posturi didactice in invațamant pentru o perioada de șapte ani. Ministerul Educației a crescut de șapte ori perioada in care profesorii, educatorii…

- Cadrele didactice care dau meditații elevilor de la clasa sau care sunt sancționate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca nu mai pot ocupa posturi didactice in invațamant pentru o perioada de șapte ani. Ministerul Educației a crescut de șapte ori perioada in care profesorii, educatorii…

- Un tanar din Olt s-a stins din viata sub ochii politistilor, dupa ce a inghitit un plic cu cocaina. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Slatina, cand o patrula a oprit un autoturism in care se aflau sase tineri. In timpul controlului corporal, tanarul de 31 de ani, din județul Olt, a inghitit o…

- Sindicatul polițiștilor Europol a postat pe Facebook o fotografie ce pare ireala cu o mașina de poliție abia scoasa din service. Europol menționeaza ca aproape o jumatate din autospecialele structurilor de ordine publica ale poliției nu circula din cauza defecțiunilor. Sindicaliștii au postat ironic…

- Un polițist de numai 22 de ani, aflat in post in comuna constanțeana Cumpana, s-a impușact in cap, chiar in autospeciala de poliție. Sindicatul europol susține ca tanarul avea parinții bolnavi de afecțiuni cronice, care ar fi necesitat ajutorul lui indeaproape. Polițistul era din Valcea și fusese repartizat…

- Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului, a anunțat sindicatul Europol. Decizia a fost luata de Consiliul de Administrație și de Senatul Academiei de Poliție, dupa ce aproape 100 de studenți au acuzat toxiinfecție alimentara. „Dupa 10 zile in care am aratat condițiile…

- Un elev al unui liceu din Sectorul 6 al Capitalei și-a amenințat profesorii chiar in fața polițiștilor. El a fost in centrul unui scandal, iar polițiștii Secției 25au fost chemați sa intervina de urgența, la respectivul liceu din București, unde elevul de clasa a XI-a și-a snopit in bataie un coleg…