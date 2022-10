Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 5 ani, domiciliata in satul Corbeni, comuna Racovita judetul Braila, a fost data disparuta de la domiciliu vineri seara. Polițiștii au inceput cautarile dupa ce mama sa a anunțat ca a disparut in jurul orei 16.00.Semnalmente fetița disparuta orașul Ianca, județul BrailaFetita disparuta…

- Polițiștii din orașul Ianca au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie din satul Corbeni, comuna Racovița, cu privire la faptul ca fiica sa, Vladov Valentina-Ionela, in varsta de 5 ani, a disparut de la domiciliu, in jurul orei 16:00 și nu a mai fost gasita. Fii la curent cu cele mai…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ștefanești, județul Argeș, efectueaza cercetari in urma sesizarii privind plecarea voluntara a doi minori dintr-un centru pentru minori.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, disparitia celor doi minori, unul de 16 si celalalt…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albota desfașoara cercetari, in urma sesizarii venite din partea unei femei, cu privire la faptul ca, din luna octombrie 2021, fiul sau, LUPU GAVRILA GHEORGHE, de 43 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul surorii sale din Pitești, iar de atunci nu…

- FOTO| Alerta in Alba: Femeie de 35 de ani din Sebeș, data DISPARUTA. A plecat de acasa și nu s-a mai intors FOTO| Alerta in Alba: Femeie de 35 de ani din Sebeș, data DISPARUTA. A plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Sebeș cauta o femeie care a plecat de la locuința familiei sale și nu…

- La data de 11 septembrie 2022, in jurul orei 20:00, politistii din cadrul Poliției Stațiunii Geoagiu au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca, in data 11 septembrie 2022, in jurul orei 07:30 (cand s-a intors de la serviciu), a constatat ca soția sa, MIHUȚ LILIANA (foto), de 53 de ani,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din municipiul Timișoara, județul Timiș.* In data de 29.08.2022, in jurul orei 13:00, APAVALOAE SARA REBECA, in timp ce se afla cu bunica sa in Piața Traian din Timișoara,…

- O tanara care a disparut fara urma de acasa este cautata de polițiștii din Targu Jiu. Oamenii legii din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112, de catre o femeie, din Targu Jiu, cu privire la faptul ca fiica sa Litica Alexandra Nicoleta, de 20 de ani,…