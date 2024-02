Stiri pe aceeasi tema

- Atac la granița Romaniei, locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje RO-Alert. Explozii in porturile Ismail și Reni. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit in noaptea de vineri spre sambata trei mesaje RO-Alert in care erau anunțați ca este posibil sa cada obiecte din spațiul aerian. Rușii…

- Atac cu drone la granița Romaniei. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje RO-Alert, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce au fost explozii in porturile Ismail și Reni. Rușii au atacat cu drone in timpul nopții porturile de la Ismail și Reni, in apropierea graniței dintre Ucraina și Romania,…

- Trei mesaje RO-Alert au fost transmise noaptea pentru localitati din nordul judetului Tulcea, in care oamenii au fost avertizați despre riscul de cadere a unor obiecte din spatiul aerian. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea au anuntat ca in cursul noptii trecute Inspectoratul…

- In cursul noptii de 9 10 februarie, fortele ruse au executat atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Ismail si Reni, in proximitatea granitei dintre Ucraina si Romania.Ministerul Apararii Nationale a monitorizat situatia in zona de frontiera si a activat procedurile de Politie…

- Dupa ce drone rusești au cazut in apropierea graniței Ucrainei cu Romania, Ministerul Apararii Naționale a monitorizat situația in zona de frontiera și a activat procedurile de Poliție Aeriana, notificand la ora 00.26 Inspectoratul General pentru Situații de Urgența cu privire la zonele din județul…

- Ministerul Apararii Naționale condamna ferm atacurile Federației Ruse impotriva infrastructurii civile din porturile ucrainene de la Dunare, subliniind ca aceste acțiuni sunt nejustificate și in grava contradicție cu regulile dreptului internațional umanitar. MApN continua misiunile de monitorizare…

- Miercuri spre joi, 13/14 decembrie, forțele ruse au continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania, a anunțat, joi, MApN.Ministerul Apararii Naționale a monitorizat situația in zona de frontiera și a activat procedurile de Poliție…

- Miercuri spre joi, 13/14 decembrie, forțele ruse au continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat situația in zona de frontiera și a activat procedurile de Poliție Aeriana, notificand…