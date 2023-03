Stiri pe aceeasi tema

- Alarma privind rezistența la antibiotice continua in Europa. In prezent, bacteriile precum Salmonella și Campylobacter nu mai raspund la medicamentele antimicrobiene utilizate in mod obișnuit, atat la oameni, cat și la animale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nu mai putin de 17.000 de zone din Europa sunt contaminate cu PFAS, asa-numitii poluanti ‘eterni’, in 2.100 dintre acestea fiind inregistrate niveluri periculoase pentru sanatate. Acestea sunt concluziile publicate joi de 17 media, printre care Le Monde si The Guardian, in urma unei investigatii care…

- Alerta meteo ANM! In cursul zilei de ieri anunțam o noua alerta meteo ANM. Meteorologii, cel puțin pentru 10 județe, anunțau pentru aceste zile fenomene meteo extreme, fiind vorba de intensificari susținute ale vantului, cantitați importante de apa in zona montana, dar și apariția fenomenului de viscol…

- O bacterie periculoasa, numita Clostridium Perfringens, a fost descoperita in Dunare de Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila. Prefectul județului a convocat de urgența o ședința.

- Valentin Ghionea (38 de ani), extrema dreapta la Dinamo, a vorbit astazi despre nevoia de sali de sport in Romania. Gazeta Sporturilor a scris astazi despre anomalia din București, singurul oraș din Europa care da 3 echipe in grupele Ligii Campionilor, dar nu beneficiaza de nicio sala moderna. Dinamo…