Risc ridicat de insecuritate in Turcia, avertizeaza MAE intr-un comunicat in care le cere cetațenilor sa evite deplasarile in aceasta țara. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca exista un risc ridicat de insecuritate ce vizeaza lacașuri de cult și reprezentanțe diplomatice din Istanbul, Turcia. Astfel, in aceasta perioada, este bine sa evitați deplasarile, mai ales […]