- O puternica mișcare seismica a framantat Japonia in prima zi a noului an, lasand in urma un uriaș impact asupra regiunii. Cu o magnitudine de 7,5, cutremurul a generat o alerta de tsunami de amploare pe intreaga coasta de vest a țarii. Autoritațile au reacționat rapid, emițand avertismente serioase…

- Japonia este sub alerta de tsunami, dupa ce 20 de cutremure cu magnitudinea 4 sau mai puternice au avut loc in largul coastelor prefecturii Ishikawa si a prefecturii vecine Niigata, intre orele 16.06 si 17.29, ora locala, cel mai puternic dintre cutremure avand magnitudinea de moment 7,5 si producandu-se…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara 7,6 s-a produs luni in regiunea central-nordica a Japoniei, a anuntat postul public NHK, citat de Reuters. Agentia de Meteorologie din Japonia a emis o avertizare de tsunami care vizeaza regiunile costiere ale prefecturilor Ishikawa, Niigata si Toyama, transmite…

- Prima zi a anului 2024 a fost marcata de un eveniment neașteptat in Japonia. Autoritațile de la Tokyo au emis o avertizare de tsunami, dupa producerea unui cutremur cu magnitudinea preliminara de 7,6 grade pe scara Richter. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material. Alerta de…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara 7,6 s-a produs luni in regiunea central-nordica din Japonia, a anuntat postul public NHK, citat de Reuters.Agentia de Meteorologie din Japonia a emis o avertizare de tsunami care vizeaza regiunile costiere ale prefecturilor Ishikawa, Niigata si Toyama, scrie Agerpres…

- Alerta de tsunami a fost emisa luni, in Japonia, dupa ce un cutremur de 5,7 si un al doilea de 7,5 au fost inregistrate in centrul tarii de catre centrul meteorologic japonez.Potrivit UGS, seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.Cutremurul de 7,5 a fost urmat la nici 10 minute de o replica…

- Alerta de tsunami a fost emisa luni, in Japonia, dupa ce un cutremur de 5,7 si un al doilea de 7,5 au fost inregistrate in centrul tarii de catre centrul meteorologic japonez, informeaza News.ro.Potrivit UGS, seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri. Cutremurul de 7,5 a fost urmat…