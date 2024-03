Alertă. Animale îngropate la marginea drumului In Arad este alerta de pesta porcina. Mai mulți porci au fost gasiți de Garda de Mediu ingropați la marginea unui drum din Nadlac. Mai mulți localnici au sesizat Garda de Mediu, care au descoperit 12 porci ingropați intr-un sant, in trei locuri diferite, la circa 500 de metri de o ferma. Garda de Mediu Arad a depus o plangere penala, iar DSVSA a prelevat probe de la cadavrele animalelor. Verificarile au aratat ca porcii erau infectați, aceasta fiind și cauza morții, potrivit fanatik.ro . Proprietarul fermei este suspectat ca a vrut sa ascunda existența bolii. Doua focare de pesta porcina au… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

- Proprietarul unei ferme de porci din județul Arad este suspectat ca ar fi ingropat la marginea drumului mai multe cadavre de porci morți de pesta porcina africana. In total s-au gasit 12 cadavre.

- Mai mulți porci care au murit de pesta porcina africana au fost gasiți ingropați la marginea drumului in zona Nadlac. In acest caz autoritatile suspecteaza ca proprietarul unei ferme unde s-a confirmat pesta a incercat sa ascunda aparitia bolii, anunța Agerpres.Garda de Mediu a precizat ca a facut verificari…

- Dupa ce cadavrele mai multor porci decedați din cauza pestei porcine africane au fost descoperite ingropate la marginea drumului in zona Nadlac, Garda de Mediu din Arad a depus o plangere penala. Autoritațile suspecteaza ca proprietarul unei ferme, unde s-a confirmat prezența bolii, ar fi incercat sa…

- In urma cu aproximativ 10 zile autoritațile au fost sesizate cu privire la posibila ingropare a unor leșuri de animale, in zona Nadlac - Șeitin. In urma analizelor a venit și confirmarea: porcii aveau pesta porcina.

- Un nou dosar penal pentru braconaj cinegetic a fost intocmit de politistii aradeni dupa ce zeci de cadavre de caprioare, dar si de vulpi sau iepuri au fost descoperite in ultimele zile pe camp in zona localitatii Secusigiu, luna trecuta fiind gasite 40 de cadavre in alte trei comune din judet. Reprezentantii…

- Un focar de pesta porcina africana a fost descoperit la Nadlac. Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Arad a luat mai multe masuri. Peste trei sute de porci vor fi sacrificați. Masurile au fost anunțate de reprezentanții Prefecturii Arad. „Avand in vedere ca la cateva exemplare dintr-un efectiv de…

- Un focar de pesta porcina africana descoperit vineri in județul Arad, la Nadlac, a impus luarea de masuri și in județul Timiș. Doua localitați aflate la granița cu județul vecin, dar și trei ferme de ingrașare a porcilor din zona amintita, au fost incluse in zona de supraveghere sanitara. Afectate sunt…

- Alerta la Cahul. In tot raionul a fost instituita carantina pe o perioada de 45 de zile, incepand cu data de 7 februarie 2024, dupa inregistrarea unui caz de pesta porcina africana. Decizia a fost luata de CSE, dupa ce in zona de frontiera a fost gasit un mistreț mort infectat.