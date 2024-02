Stiri pe aceeasi tema

- Garda Naționala de Mediu a anunțat ca, intr-un interval de doar opt zile, peste 115 tone de deșeuri au fost oprite la granița Romaniei, in punctele de trecere a frontierei Borș II și Nadlac II. Comisariatele județene Bihor și Arad au luat masura de a nu permite intrarea in țara a 12 transporturi, avand…

- Un focar de pesta porcina africana descoperit vineri in județul Arad, la Nadlac, a impus luarea de masuri și in județul Timiș. Doua localitați aflate la granița cu județul vecin, dar și trei ferme de ingrașare a porcilor din zona amintita, au fost incluse in zona de supraveghere sanitara. Afectate sunt…

- Focar de pesta porcina inregistrat intr-o gospodarie dintr-o comuna din Alba. Precizarile DSVSA Pe teritoriul județului Alba a fost inregistrat, la mijlocul lunii ianuarie, un focar de pesta porcina africana la porcul domestic. Acesta a fost depistat intr-o gospodarie țaraneasca, in extravilanul localitații…

- Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea s-a deplasat in cursul zilei pe raza comunei Slobozia Cioraști unde se afla terenul unde s-a executat groapa pentru ingroparea carcaselor/cadavrelor de porci in urma contaminarii cu virusul de Pesta Porcina Africana (PPA). Prefectul a verificat personal in…

- Peste 20.000 de porci vor fi eutanasiati la Golesti, in urma unui focar de pesta porcina africana (PPA) izbucnit la cea mai mare societatea comerciala de crestere a suinelor din judet, a informat, joi, Prefectura Vrancea. ‘Astazi am convocat Centrul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), pentru implementarea…

- Un focar de pesta porcina a fost confirmat azi la societatea Premium Porc, pe teritoriul localitații Golești. Anunțul a fost facut de prefectul Nicușor Halici care a convocat de urgența Centrul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB). In cadrul acestei ședințe au fost stabilite mai multe masuri. “Astazi…

- Pesta porcina africana (PPA) a redus semnificativ efectivele de porci mistreti, atrag atentia autoritatile din domeniul silvic si medicii veterinari, motiv pentru care si cotele de recoltare au fost diminuate. Astfel, conform Directiei Silvice Buzau, in anumite areale, in special in zona de deal si…