Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat, sambata, ca la alegerile locale PNL va obtine "un scor istoric" si pentru prima data in istoria postdecembrista, Moldova "nu va mai fi dominata de rosu".



"Veti vedea la alegerile locale ca galbenul va fi predominant pentru prima data in 30 de ani. Va fi un scor istoric al PNL la aceste alegeri, iar Moldova nu va mai fi dominata de rosu. Va dau inregistrat, va fi pentru prima data cand Moldova nu va mai fi dominata de rosu la alegerile locale, caz unic in istoria postdecembrista", a spus eurodeputatul PNL Rares Bogdan.



