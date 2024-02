Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose afirma ca Mircea Geoana, actual secretar general adjunct al NATO, nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. Asta in ciuda sondajelor de opinie care-l dau pe Mircea Geoana favorit pentru alegerile prezidentiale.…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cum a lucrat, ca sef al Armatei, cu secretarul general adjuncr al NATO, Mircea Geoana.”Foarte bine. Si comunic cu domnul Mircea Geoana de fiecare data pe probleme care vizeaza aspectele legate de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a invitat miercuri pe fostul lider al partidului, Mircea Geoana, sa iși caute foștii colegi daca vrea sa beneficieze de susținerea social-democraților in cazul in care va candida la prezidențiale pentru a doua oara.Intrebat cum comenteaza faptul ca Mircea Geoana, actualmente…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, intr-o emisiune la postul de radio Europa FM ca Mircea Geoana are „o misiune de indeplinit” in funcția de Secretar General Adjunct și nu crede intr-o candidatura a lui Geoana la prezidențiale, spunand ca ar fi o „ciorba reincalzita”.„Aș vedea, totuși, un om mai…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, va lansa pe 24 noiembrie 2023, la Targul Gaudeamus, o carte intitulata “Batalia pentru Viitorul Romaniei”. Digi24.ro a consultat un fragment al acestei carți care se anunța ca un manifest politic pentru alegerile prezidențiale de la finalul anului 2024.…