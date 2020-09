Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Targu Mures, Ervin Molnar, si presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, au anuntat, miercuri, ca au depus plangeri penale pentru fals si uz de fals, dupa ce in cutiile postale ale locuitorilor din municipiul resedinta de judet au aparut copii ale unui asa-zis protocol semnat de cei doi…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a reluat criticile la adresa lui Klaus Iohannis pentru incidentul privind proiectul autonomiei Ținutului Secuiesc, afirmând ca nu a primit scuze din partea șefului statului nici acum. El a invocat manipularea, dar și faptul ca Iohannis ”a luat în batjocura…

- Compania Unifarm, societate cu capital detinut integral de statul roman si aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii, a vandut institutiilor si autoritatilor statului roman, echipamente de protectie necesare luptei anti-COVID-19, pe care le achizitionase de pe piata,in

- Administrația Prezidențiala: „In contextul pandemiei de COVID-19, reuniunea Consiliului European s-a desfașurat in condiții maxime de siguranța sanitara, insa purtarea maștii in cadrul ședințelor plenare, cat și in alte formate restranse, a fost opționala, și nu obligatorie, așa cum s-a putut…

- Rezistența la schimbare a Statului și a instituțiilor sale reprezentative este, din pacate pentru cetațeni, semnificativa! Acest fapt a fost demonstrat miercuri, cand Parlamentul a respins inițiativa PMP prin care propuneam desfașurarea alegerilor prin vot electronic sau prin corespendența. Și Guvernul…

- ♦ Un barbat a depus plangere penala impotriva unor angajati ai institutiilor statului, acesta fiind nemultumit de atitudinea functionarilor care au verificat sambata activitatea localului sau ♦ Omul de afaceri spune ca o parte dintre membrii echipei de control ar fi fost aroganti, desi el a pus la…

- Steagurile de la toate instituțiile publice din municipiul Suceava au fost coborate in berna astazi in memoria IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Radauților, de la moartea caruia au trecut 40 de zile. Ziua de 27 iunie cand s-a facut pomenirea de 40 de zile a fost declarata zi doliu in Suceava in urma…