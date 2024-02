Adio, șpagă! Controalele instituțiilor statului, înregistrate video Toate institutiile cu atributii de control din Romania vor fi obligate sa foloseasca mijloace foto-audio-video in activitațile desfașurate, potrivit unui proiect de lege depus la Senat. Mai exact, inspectorii trimiși sa faca verificari la agenții economici vor avea asupra lor body-cam, cu care vor inregistra, neintrerupt, toata operațiunea de control. Masura va duce la eradicarea […] The post Adio, șpaga! Controalele instituțiilor statului, inregistrate video first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

