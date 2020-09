Liberalul Mario De Mezzo, desemnat anul trecut de organizatia PNL Slatina sa candideze la fotoliul de primar al municipiului si inlocuit apoi cu presedintele filialei Olt a partidului, Liviu Voiculescu, ii solicita acestuia demisia in urma pierderii alegerilor.



"Liviu Voiculescu, presedintele PNL Olt, trebuie sa plece. Prin demisie sau prin demitere, nu conteaza, cert este ca trebuie sa plece. Iata de ce: in decembrie, Liviu Voiculescu a spus in mai multe sedinte de Birou Politic Municipal ca are 28% in sondajul efectuat de Bucuresti. In septembrie a obtinut 27% la alegerile locale.…