Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Adrian Cozma si-a depus, luni, candidatura pentru presedintia Consiliului Judetean Satu Mare din partea PNL, fiind depusa totodata si lista partidul pentru functiile de consilieri judeteni, potrivit Agerpres.El s-a prezentat la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie alaturi de…

- Administrator Public la Primaria orașului stațiune Targu Ocna, din 2012 pana in prezent, Cristian-Aurelian Ciubotaru este unul dintre cei mai cunoscuți locuitori ai orașului-stațiune. Mulți dintre concitadinii sai iși amintesc și de perioadele in care a fost economist la una dintre fabricile orașului,…

- PNL Bihor și-a desemnat candidații pentru funcția de primar al orașului Oradea și pentru cea de președinte la Consiliul Județean Bihor. Astfel, actualul viceprimar al orașului, Florin Birta, candideaza la Primarie, iar edilul Ilie Bolojan vrea sa fie președinte al Consiliului Județean Bihor.Potrivit…

- Sfarsitul de saptamana a mai adus cateva nume pe lista candidatilor la alegerile locale din 27 septembrie. Astfel, din partea ALDE vor intra in competitie Radu Botez, actualul viceprimar, pentru un mandat de primar al Iasului, si mai putin cunoscutul Costel Irimia, pentru presedintia Consiliului Judetean.…

- Sergiu Bilcea susține ca la PNL Arad curge numai lapte și miere și ca intre el și Calin Bibarț nu ar fi avut loc nici un scandal. Mai mult, Bilcea ne anunța pe Facebook ca nu a disparut, așa cum s-a raspandit vorba ieri ci ca este in concediu: „Sunt intr-un scurt concediu anuntat si […] The post Falca…

- Uniunea Europeana a decis sa scoata Serbia si Muntenegrul de pe lista tarilor terte sigure, dinspre care sunt permise calatoriile neesentiale, si nici macar nu a luat in discutie includerea SUA pe lista respectiva data fiind cresterea accentuata a numarului de noi cazuri de COVID-19 in aceasta tara,…

- Fostul presedinte al CJ Timis si PSD Timis, Titu Bojin, si-a anuntat oficial candidatura la sefia Consiliului Judetean. El dezvaluie ca a avut discutii cu liderii mai multor formatiuni de centru-stanga pentru a coagula o alianta in jurul candidaturii sale. Rezultatele acestor discutii nu au fost insa…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a reluat zborurile miercuri, dupa pauza impusa de criza pandemica, in conditiile in care traficul aerian al Romaniei a scazut in ultimele doua luni cu aproximativ 98%. „Pentru intreaga omenire, prima jumatate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar,…