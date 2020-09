Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca PSD va pierde din procente pentru ca nu face opozitie actualei guvernari.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale Ponta a spus ca fostii presedinti ai PSD ar fi trebuit sa primeasca invitatii de participare…

- Congresul extraordinar al PSD de sambata l-a ales presedinte pe Marcel Ciolacu, care a prezentat o echipa de conducere si o motiune despre viitorul partidului si desprinderea de trecut, de 'tatuci', relateaza Agerpres.Ciolacu a condus interimar PSD dupa retragerea Vioricai Dancila si este…

- Stim cu totii ca VP s-a facut mare in timp ce ii numara ouale lui Nastase. Acum este sluga securitații CIE/SIE. Prin alierea lui Victor Ponta cu Robert Negoița, grupul CIE/SIE din politica romaneasca s-a fortificat: prin primarul de la Sectorul 3, lui Ponta și Silviu Predoiu, fostul numar 2 din SIE,…

- Sorin Grindeanu a anunțat ca se intoarce in politica și ca va candida la Congresul PSD, din 22 august, pentru un post de prim-vicepreședinte, potrivit site-ului expressdebanat.ro. ”Imi depun candidatura pentru prim-vicepreședinte pentru ca am luat decizia sa ma reintorc in politica intr-o echipa din…

- Președintele Donald Trump a calificat ancheta privind declarațiile de impozit drept “o tentativa a democraților de a-l compromite in acest an electoral”. “Este de fapt o continuare a «vanatorii de vrajitoare», un truc al democraților…Ei au eșuat cu Mueller, cu Congresul, au eșuat in toate jocurile,…

- Conducerea colectiva interimara a Partidului Social Democrat se reunește miercuri, de la ora 14:00, la sediul central al PSD din Șos. Kiseleff, nr. 10.Social-democratii se pregatesc pentru Congresul in care isi vor alege o noua conducere. Marcel Ciolacu a anuntat ca acesta va fi organizat imediat dupa…

- Un proiect de lege inițiat de președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, președintele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), Calin Popescu Tariceanu și liderul deputaților Partidului Național Liberal (PNL), Florin Roman, a fost depus, joi, la Parlamentul României.…

- Victor Ponta respinge deocamdata ideea unei aliante electorale cu PSD, in contextul in care Marcel Ciolacu a vorbit despre liste comune cu ALDE si Pro Romania la alegerile locale."In acest moment este extrem de improbabil. Pro Romania ne-am format in dorinta de a veni cu un anumit tip de mesaj,…