- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca ordonanta privind rectificarea bugetara va fi modificata in Parlament pentru ca nu prevede majorarea pensiilor cu 40%, ci doar cu 14%. "Vom modifica OUG care priveste rectificarea bugetara. O sa o modificam, pentru ca ea prevede majorarea pensiilor…

