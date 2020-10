AlegeriLocale2020/ Firea: Au câştigat prin fraudă; voi merge mai departe în Justiţie Primarul general in exercitiu, Gabriela Firea, considera ca alegerile locale din 27 septembrie au fost castigate "prin frauda, masluire, viciere", precizand ca va merge "mai departe" in Justitie. "O imbratisare, o floare si mii de multumiri celor 250 de mii de bucuresteni care m-au votat! Va voi purta in suflet toata viata! Din pacate, din cei un milion opt sute de mii de alegatori inscrisi in liste, au participat la vot doar 650 de mii. Pentru a-mi fi continuat activitatea si proiectele, ne-au lipsit doar 30 de mii de voturi - foarte putin raportat la cele aproape doua milioane de bucuresteni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

