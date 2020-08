Candidatul Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) la presedintia Consiliului Judetean Bihor, Szilagyi Zsolt, si-a depus, marti, candidatura la Biroul Electoral Judetean. Totodata, reprezentantii PPMT au depus si lista candidatilor partidului pentru consilieri. Dupa 12 ani de activitate in Parlamentul European, Szilagyi Zsolt, presedintele comisiei de politica externa a PPMT, a declarat, pentru AGERPRES, ca ar dori sa-si fructifice experienta obtinuta, sa-si foloseasca bagajul de cunostinte si viziunea europeana in beneficiul judetului Bihor, poarta de vest a Romaniei. "De cand am infiintat…