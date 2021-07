Alegerile pentru conducerea PNL Timiş vor fi amânate, după scandalul de la Conferinţa municipală Alegerile pentru conducerea PNL Timis fusesera programate pentru data de 10 iulie 2021, însa, dupa scandalul de la Conferinta municipala de alegeri, de sâmbata, acestea au fost amânate pentru o data care urmeaza sa fie anuntata ulterior, scrie News.ro.



&"Întrucât nu vor putea fi îndeplinite conditiile pentru organizarea CCJ în data de 10 iulie 2021, termenul de depunere a candidaturilor la alegerile pentru noul BPJ se va prelungi pâna la o data pe care o vom stabili în cadrul BPJ&", a transmis duminica PNL Timis, pe pagina de Facebook..



Sursa articol: hotnews.ro

