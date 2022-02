Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, va fi si in urmatoarea sesiune parlamentara lider al Grupului social-democrat din Camera Deputatilor. El detine aceasta pozitie de trei ani, respectiv din luna februarie a anului 2019. Odata cu inceperea noii sesiuni parlamentare, se fac noi alegeri a vicepresedintilor…

- Printre evenimentele importante ale anului 2021, care au avut un impact hotarator asupra scenei politice si asupra societatii, a fost decizia Curtii Constitutionale (CC), care a declansat alegerile parlamentare anticipate din luna iulie. Solicitati de IPN, expertii politici Veaceslav Berbeca si Cornel…

- A fost un an foarte dificil pentru toți romanii și majoritatea masurilor promovate, fie de guvernul liberal, fie de parlamentari, s-au axat pe combaterea pandemiei Covid, sprijinirea sectoarelor afectate de criza sanitara și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența, spune deputatul…

- Președintele PNL Florin Cițu le cere colegilor din partid sa fie ingaduitori in privința numirilor de prefecți. Cițu a comentat in acest fel nemulțumirea unor lideri PNL și PSD, care nu ar vrea ca la ei in județ prefectul sa fie de la tabara adversa (mai multe aici: Zbatere mare in PNL: Baronii galbeni…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a continuat marti consultarile cu grupurile politice din parlamentul de la Sofia in vederea formarii noului guvern, dupa alegerile parlamentare de la jumatatea lunii noiembrie, potrivit BTA si novinite.com. In cadrul intalnirii cu reprezentantii partidului 'Exista…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, i-a calificat duminica drept „spioni” si „dusmani” pe observatorii Uniunii Europene care au monitorizat recentele alegeri locale in Venezuela, negand neregulile semnalate de acestia in raportul lor, potrivit AFP.

- Presedintele UDMR crede ca daca s-ar recurge la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzura in cazul unui refuz de a ceda puterea ar insemna ca politicienii s-ar „face de ras”.„Asta ar fi cascadorii rasului, sa mergem pe motiunea de cenzura. Stim care e deadline-ul, acolo scrie data exacta, in acord.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca negocierile intre PSD, PNL si UDMR pe programul de guvernare vor fi finalizate, se vor centraliza punctele de vedere diferite, apoi va urma o discutie politica.