Alegeri SUA 2020: Trump anunță întâlniri de campanie în patru state, inclusiv Florida Președintele Donald Trump a anunțat miercuri ca evenimente mari de campanie electorala vor avea loc în patru state: Florida, Arizona, Carolina de Nord și Oklahoma, potrivit AFP.



Șeful de la Casa Alba nu a ascuns niciodata ca este nerabdator sa reia întâlnirile cu susținatorii sai din țara, abandonate în martie din cauza epidemiei de coronavirus.



Echipa sa nu a furnizat în acest stadiu nicio indicație asupra masurilor sanitare care vor fi luate pentru ca aceste mari adunari sa se desfașoare prevenind raspândirea epidemiei de coronavirus. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

