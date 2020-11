Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu a caștigat al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova in fața lui Igor Dodon, arata rezultatele exit-poll date publicitații dupa inchiderea urnelor.Maia Sandu și Igor Dodon s-au intalnit duminica in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova,…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Buletinele de vot au fost epuizate la inca doua sectii de votare din strainatate inainte de inchiderea oficiala a acestora, a anuntat Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova duminica seara. Oficialii CEC sustin ca s-au…

- Dupa inchiderea secției de votare din Frankfurt, Germania, in urma epuizarii celor 5.000 de buletine de vot, alte doua secții, din Marea Britanie, precum și secția din Montreuil, Republica Franceza, au fost inchise din același motiv

- Comisia Electorala Centrala informeaza ca la sectia de votare nr. 1/349, or. Frankfurt, Republica Federala Germania, au fost epuizate cele 5.000 de buletine de vot, cantitatea maxima stabilita de Codul electoral.

- Comisia Electorala Centrala informeaza ca la alte 2 secții de votare din strainatate au fost epuizate buletinele de vot: nr. 1/393 or. Londra (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord) și nr. 1/344 or. Montreuil, Republica Franceza.

- Șase secții de votare deschise pentru turul doi de scrutin in strainatate, risca sa ramina fara buletine de vot inainte de ora 21.00, cind se vor inchide urnele. Doua dintre acestea sint in Germania, doua in Marea Britanie și cite una in Franța și Italia. Potrivit CEC, numarul buletinelor de vot este…

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. In 20 de secții de vot deschise in afara țarii au votat deja peste trei mii de persoane, informeaza Comisia Electorala Centrala. Potrivit vicepreședintelui CEC, Vladimir Șarban, secțiile de vot la care s-a constatat cea mai mare prezența la vot pana la aceasta ora sunt…

- In diaspora buletinele de vot nu vor fi suplinite și distribuite. Anunțul a fost facut de catre Comisia Electorala Centrala (CEC) cu puțin timp in urma printr-un comunicat de presa. „Potrivit normelor legale, buletine de vot suplimentare nu pot fi tiparite și distribuite. Luind in considerare faptul…