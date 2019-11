Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca fiul ei a fost angajat la Curtea de Conturi inainte de a deveni ea premier, sustinand ca acesta a fost foarte atacat in ultima perioada. "Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi.…

- RAZBOI… Se ascut sabiile in politica mare, inaintea confruntarii de duminica, in urma careia vom afla cine este noul presedinte. Klaus Iohannis a anuntat, inclusiv aseara, ca refuza o confruntare cu Viorica Dancila, in timp ce Rares Bogdan avertizeaza ca, daca apare la SNSPA, acolo unde Iohannis are…

- Viorica Dancila l-a comparat pe Klaus Iohannis cu dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu, acuzandu-l pe președinte de „discurs extremist, antidemocratic și antieuropean” și vorbind despre „Guvernul Ludovic I din dinastia Iohannis”.„Acum vedem un nou Ceaușescu”, a spus fostul premier, intr-o conferința…

- "Am spus si am fost considerat un optimist incurabil care viseaza, am spus ca vom castiga cu peste 50% alegerile prezidentiale in Diaspora prin candidatul nostru, Klaus Iohannis, mai precis am spus public ca vom lua intre 50 si 60% dintre voturile exprimate si ca prezenta va fi in jur de 700.000…

- Intr-o filmare realizata pe pagina sa de Facebook europarlamentarul Rareș Bogdan a ținut sa precizeze ca PNL nu strange voturi pentru Viorica Dancila: „Aș vrea sa demontam o manipulare care a aparut in spațiul public. Chiar daca susținem candidați diferiți nici gand PNL, de toate voturile de care…

- Fostul presedinte al Parlamentului European, Antonio Tajani, ii indeamna pe toti romanii din Italia sa-l voteze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale. ”Mult noroc prietenului meu Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale din Romania”, a transmis Tajani.Fostul presedinte al Parlamentului…

- Aflat in campanie electorala la Aiud, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisica in brate, iar poza a ajuns instantaneu pe Facebook, locul cel mai potrivit pentru poze cu pisici. Postarea consilierului sau Shere Marinescu atras imediat simpatia a sute de utilizatori de Facebook, care au dat Like…