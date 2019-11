Alegeri prezidenţiale 2019. Ludovic Orban: Iohannis va obţine un scor de minim de 62 la sută în turul al doilea "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat Orban. Liderul PNL a spus ca toate cercetarile sociologice care au fost facute arata faptul ca Iohannis va castiga turul al doilea al alegerilor prezidentiale, indiferent cu ce candidat ajunge acolo.



"Noi am facut analize de tur doi, toate cercetarile sociologice indica clar faptul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

