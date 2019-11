Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 BEC. Klaus Iohannis, sustinut de PNL, sau Viorica Dancila, propusa de PSD, sunt cei doi candidati care se vor infrunta in turul 2 al alegerilor prezidentiale din Romania. Romanii din strainatate au inceput deja sa voteze la alegerile prezindetiale 2019, turul 2. ALEGERI PREZIDENTIALE…

- Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Vineri, 22 noiembrie, s-a dat startul votului in diaspora. Romanii plecați in strainatate au la dispoziție trei zile pentru a alege intre Klaus Iohannis, președintele in exercițiu și Viorica Dancila. In Romania, secțiile de vot se deschid duminica, 24 noiembrie.

- Romanii sunt chemați din nou la urne, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, care va avea loc pe 24 noiembrie, pentru a alege președintele Romaniei, dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Romanii din strainatate au tot trei zile la dispoziție, incepand de astazi, pentru a vota. La fel s-a intamplat…

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se înfrunta Klaus Iohannis și Viorica Dancila, a început oficial de azi, 15 noiembrie, de la miezul nopții și se va încheia sâmbata, 23 noiembrie, ora 7:00. Cei doi contracandidați…

- Klaus Iohannis, președintele in exercițiu al Romaniei și candidatul PNL la prezidențiale 2019 a facut o declarație de presa la sediul partidului, duminica, dupa inchiderea urnelor. Potrivit rezultatelor exit-poll, Iohannis intra in turul doi, alaturi de contracandidatul Viorica Dancila. Citește și EXIT…

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Candidatii pentru alegerile prezidentiale duc o lupta stransa pentru a ajunge in turul II. Statistic, Viorica Dancila are cele mai mari sanse pentru a ajunge in marea finala alaturi de Klaus Iohannis. Intre timp, Dan Barna sustine alegerile anticipate…