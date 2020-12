Alegeri parlamentare: Peste 43.000 de români din diaspora și-au ales deja parlamentarii Peste 43.000 de români au votat în diaspora, pâna sâmbata, la ora 13,00 (ora României), la alegerile parlamentare, în prima zi a scrutinului care are loc în strainatate.



Votul în diaspora se desfasoara pe parcursul a doua zile - sâmbata si duminica.



Votarea se desfasoara între orele 7,00 - 21,00 (ora locala), cu posibilitatea prelungirii pâna la ora locala 23,59 daca mai sunt alegatori în sectie sau la rând în afara sediului sectiei de votare pentru a intra în localul de vot.



În…



