Biroul Electoral Central a acreditat Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS pentru efectuarea de sondaje la iesirea de la urne la alegerile parlamentare din 6 decembrie, la nivel national. Potrivit deciziei BEC de joi, operatorii de sondaj au acces in imobilul in care functioneaza sectia de votare si in zona de protectie de 50 de metri a acesteia, fara a avea acces in interiorul localului de vot. Acestia au obligatia de a nu tulbura linistea si ordinea publica si de a nu interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, se mai arata in decizia BEC. AGERPRES/(AS - autor:…