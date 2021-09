Alegeri Germania: Gafa la vot a lui Armin Laschet - VIDEO Candidatul la funcția de cancelar al Uniunii CDU/CSU, Armin Laschet, a votat duminica dimineața, puțin dupa ora 11.00, la secția de votare de la locul de reședința din Aachen. Primul ministru al landului Renania de Nord-Westfalia a venit la secția de votare a unei școli catolice municipale împreuna cu soția sa, Susanne. Din pacate, el și-a împaturit greșit buletinul de vot, astfel încât, la aruncarea în urna, s-a putut vedea ce a bifat. E valabil, atunci, votul sau?

Laschet a facut presei o scurta declarație, spunând ca alegerile generale vor decide direcția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armin Laschet, liderul conservatorilor cancelarului Angela Merkel, a comis duminica o gafa majora la vot. El a omis sa isi ascunda buletinul de vot in fata camerelor, asa cum cere codul electoral, relateaza AFP . Armin Laschet a mai facut si alte greseli in timpul campaniei electorale pentru alegerile…

- Alegerile generale din acest an aduc cu sine o noutate absoluta în istoria Republicii Federale Germania: cancelarul în funcție nu va mai candida în 26 septembrie. Dupa 16 ani la cârma țarii, Angela Merkel preda ștafeta. Dar cui? Annalena Baerbock, Armin Laschet și Olaf Scholz…

- Angela Merkel a lansat sambata un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, in numele “viitorului” Germaniei, in ultimul sau miting din ajunul unor alegeri ce vor intoarce pagina celor 16 ani cand ea s-a aflat la putere, relateaza France Presse. “Este vorba despre viitorul vostru, viitorul…

- Angela Merkel a lansat sâmbata un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, în numele „viitorului” Germaniei, în ultimul sau miting din ajunul unor alegeri ce vor întoarce pagina celor 16 ani când ea s-a aflat la putere, relateaza agenția France Presse,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi saptamana viitoare pe conservatorul Armin Laschet (CDU) si social-democratul Olaf Scholz (SPD), ambii candidati la succesiunea cancelarului german Angela Merkel in cazul in care taberele lor respective vor castiga alegerile legislative din 26 septembrie,…

- Inundatiile catastrofale care au lovit saptamana trecuta vestul Germaniei ii vor costa pe asiguratori pana la cinci miliarde de euro, a estimat miercuri Asociatia Asiguratorilor Germani (GDV), relateaza AFP. "In prezent mizam pe pierderi asigurate cuprinse intre 4 si 5 miliarde de euro", a…

- Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel în functia de cancelar federal, a provocat indignare în Germania dupa ce a fost filmat râzând în timpul unei vizite în zonele devastate de inundații. El a reacționat printr-un mesaj pe Twitter în care își…

- Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel in functia de cancelar federal, a provocat sambata indignare in Germania, dupa ce a fost filmat cum radea in timpul unei vizite la victimele recentelor inundatii, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Polemica a capatat o amploare cu atat mai mare…