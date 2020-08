Stiri pe aceeasi tema

- "Putem sa unim oazele de verdeața din Capitala și sa creem trasee verzi pe care sa putem pedala, alerga sau plimba! Nu trebuie sa blocam asemenea proiecte în niște garduri care pazesc niște locuri care trebuie sa aparțina publicului!"Candidatul ALDE la Primaria Generala, Calin Popescu…

- Candidatul ALDE la Primaria Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, nu a stiut sa spuna cat costa un bilet de autobuz. El a fost intrebat la Digi24 care este costul unei calatorii, in contextul in care anunta ca unul dintre proiectele sale de candidat prevede gratuitatea transportului in comun, pentru descongestionarea…

- "Am inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura la Primaria Generala. In ciuda faptului ca oamenii sunt buni, amabili și primitori, frica de infectare cu virus iși pune amprenta pe campania electorala. Eu sunt mai norocos pentru ca lumea ma recunoaște și dupa voce, dar ma gandesc la zecile…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat joi candidatura la Primaria Capitalei. Tariceanu a declarat intr-o conferința de presa ca a luat decizia de a intra in competiție pentru ca in București a constatat ca nu candideaza niciun „liberal”....

- UPDATE Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca va fi candidatul liberal la Primaria Generala a Capitalei: „Nicușor Dan nu are un profil liberal, (...) Gabriela Firea e social-democrat”. „Am...

- Partidul Miscarea Populara este dispus sa creeze o alianta in jurul candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, cu o lista comuna pentru Consiliul General, a declarat joi presedintele PMP, Eugen Tomac. "PMP este dispus oricand sa creeze o alianta in jurul candidaturii lui Nicusor…

- "Pro Romania va avea candidati la Primaria Capitalei, la primariile de sector si ii anuntam saptamana viitoare, probabil cu Robert Negoita. Ne-am unit fortele cu Robert', a spus Victor Ponta, la TVR 1, conform Agerpres. Intrebat daca va candida la Primaria Capitalei, Victor Ponta a amintit…

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…